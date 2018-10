Sieg ist Pflicht – Luxemburg trifft auf San Marino

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luc Holtz sagte es bereits am Tag der Gruppenauslosung der Nations League: «Weißrussland ist das einzige Team, das uns überlegen ist.» Der luxemburgische Fußball-Nationaltrainer sollte bisher mit seiner frühen Einschätzung Recht behalten. Den klaren Siegen gegen Moldawien (4:0) und San Marino (3:0) folgte eine 0:1-Schlappe gegen die Weißrussen. Die «Roud Léiwen» fielen in der Tabelle ihrer Gruppe 2 in Liga D auf den zweiten Rang zurück.

Die Luxemburger Nationalelf blieb in Minsk blass und musste nach vier Spielen ohne Niederlage am vergangenen Freitag wieder eine Pleite verdauen. Auch wenn Defensivspieler Chris Philipps nach dem Spiel von einer «großen Enttäuschung sprach», verwies Paul Philipp, Präsident des Luxemburger Fußballverbandes FLF, auf das Positive: «Auch dieses Match war ein Beweis dafür, dass wir einen großen Schritt nach vorne gemacht haben.»

Im Kampf um den Gruppensieg ist das 0:1 dennoch ein Rückschlag. Allerdings hat Holtz' Team nach drei Spielen nur einen Punkt Rückstand auf Weißrussland – und Luxemburg empfängt den Tabellenführer noch zu Hause. Dieses wahrscheinlich entscheidende Spiel geht am 15. November in Stade Josy Barthel über die Bühne. Zuvor müssen die Löwen aber noch am Montagabend (20.45 Uhr) im Nationalstadion ihre Pflichtaufgabe im Rückspiel gegen San Marino erfüllen.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)