«Roud Léiwen» spielen gegen den 1. FC Saarbrücken

Mit dem Heimspiel gegen Litauen steigt die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft am 22. März in die Qualifikation zur EM 2020 ein. Zuvor will die FLF-Auswahl um Trainer Luc Holtz noch am Feinschliff arbeiten.

Deshalb wurde der 1. FC Saarbrücken, der in der deutschen Regionalliga spielt, zum Vorbereitungsspiel eingeladen. Das Testspiel wird am 13. Februar um 18 Uhr in Canach angepfiffen.

(sw/L'essentiel)