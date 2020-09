Löwen erwarten starkes Team aus Montenegro

Die lange Rückreise von Aserbaidschan nach Luxemburg konnten die «Roud Léiwen» am Sonntag mit einem guten Gefühl antreten. Zum Auftakt der Nations League holte die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft in Liga C drei Punkte. Die Elf von Trainer Luc Holtz siegte in Baku mit 2:1.

Luxemburg überzeugte gegen Aserbaidschan, das nach knapp 30 Minuten in Unterzahl auskommen musste, mit 63 Prozent Ballbesitz und 19 Torschüssen. Nach dem 0:0 im Testspiel gegen den 1. FC Saarbrücken war in sämtlichen Bereichen eine deutliche Steigerung im Spiel der Roten Löwen zu erkennen.

Nun geht es im heimischen Stade Josy Barthel am Dienstag – der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr – mit Montenegro gegen den Favoriten auf den Sieg in der Gruppe. Will Luxemburg auch dort etwas Zählbares mitnehmen, bedarf es einer erneuten Steigerung. In der Fifa-Weltrangliste stehen die Montenegriner 30 Plätze vor Luxemburg. Der Balkan-Staat gewann zum Start mit 2:0 in Zypern. Stevan Jovetic erwies sich in der Partie als starker Joker. Er erzielte nach seiner Einwechslung beide Tore.