«Rout Léiwen» schaffen gegen Katar nur Remis

Das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen schlaucht auch den stärksten Löwen. Nach zwei WM-Qualifikationsspielen am vergangenen Mittwoch und Samstag empfing die Luxemburger Nationalmannschaft am heutigen Dienstag Katar zu einem Freundschaftsspiel im brandneuen Stade de Luxembourg.

In der 31. Minute gingen die «Rout Léiwen» nach einem Tor durch Yvandro Borges Sanches in Führung, die allerdings nur bis kurz vor der Pause anhielt. Mit 1:1 ging es für beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Danach konnte keine der beiden Mannschaften mehr klar herausstechen, auch wenn es immer wieder vereinzelte Torschüsse von beiden Seiten gab. Nach 94 Minuten endete die Partie im brandneuen Stade de Luxembourg Unentschieden 1:1.

(L'essentiel)