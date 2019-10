«Portugal ist viel mehr als nur Ronaldo»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Wie gehen Sie in das Spiel gegen Portugal und Cristiano Ronaldo?

Anthony Moris: Das wird Sie vielleicht überraschen, aber für mich ist es ein ganz normales Fußballspiel. Es geht Elf gegen Elf. Natürlich ist Portugal ein sehr starker Gegner, aber auch wir haben unsere Waffen.

Was fordern Sie von Ihren Mitspielern?

Wir müssen den Schwung aus den vergangenen Monaten mitnehmen, auf dem Platz immer präsent sein und versuchen, sie immer wieder unter Druck zu setzen. Wir sind nicht mehr das kleine Luxemburg.

Sind Sie überhaupt nicht nervös?

Ich bin mittlerweile 29 Jahre alt und habe schon so einiges erlebt. Ich habe in meiner Karriere schon viele Rückschläge durchlaufen und Verletzungen hinter mich gebracht. Ich weiß nun , dass es am wichtigsten ist Spaß bei der Sache zu haben.

Für einen Luxemburger ist es selten auf einen Spieler wie Cristiano Ronaldo zu treffen. Was denken Sie über ihn?

Ich denke mehr an die ganze Mannschaft. Portugal ist der amtierende Europameister und weit mehr als nur Ronaldo. Gegen so ein Topteam wollen wir beweisen, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben.

Das Stadion in Lissabon wird voll sein. Hemmschuh oder Motivationsspritze?

Wir haben das erwartet und wissen, was da auf uns zukommt. Wir haben auch in der Ukraine vor 35.000 Leuten gespielt. Zwar haben wir dort 1:0 verloren, aber das Spiel hätte auch ganz anders laufen können – zu unseren Gunsten.

(Nicolas Martin/L'essentiel)