Kommen genug Zuschauer zum Weißrussland-​​Match?

Die Angst vor einem leeren Stadion hat den luxemburgischen Fußballverband FLF dazu veranlasst, die Werbetrommel für das Nations-League-Match gegen Weißrussland zu rühren. Entsprechende Clips auf Facebook und ein Appell an die Menschen von Nationaltrainer Luc Holtz sollen es richten. Die «Roud Léiwen» brauchen den«zwölften Mann unbedingt», um das wichtige Spiel zu gewinnen.

Beim FLF hofft man darauf, dass die Partie attraktiv genug ist, um das Stadion ansprechend zu füllen. Gelingt dies nicht, hat die Ausrede, dass das «alte» Josy-Barthel-Stadion die Quelle allen Übels ist, nicht wirklich Bestand. Wie soll das sich im Bau befindliche neue Stadion mit 9300 Sitzplätzen das entscheidende Instrument sein, um den großherzoglichen Fußball in andere Dimensionen zu bringen, wenn man noch nicht mal das alte Stadion füllen kann?

Aber in genau jene Dimensionen will die Nationalmannschaft vordringen und schon am Donnerstagabend könnte eine wichtige Entscheidung fallen. Wenn die «Roud Léiwen» gewinnen, sind sie nur noch zwei Spiele von der Europameisterschaft 2020 entfernt. Lediglich ein Halbfinale und ein Finale trennen das kleine Team, das gerne eine großes wäre, von ihrem Traum. Gleichzeitig würde eine erneute Niederlage gegen Weißrussland wieder einmal die Kritik laut werden lassen am realen Niveau des Teams.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)