Rote Löwen verlieren mit 0:3 gegen Österreich

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwochabend das Testspiel gegen die Auswahl Österreichs mit 0:3 (0:0) verloren. Vom Anpfiff weg waren die Österreicher die spielbestimmende Mannschaft vor leeren Zuschauerrängen im Stade Josy Barthel. Die erste Großchance gehörte allerdings den «Rout Léiwen», als Vincent Thill mit einem Schuss aus aussichtsreicher Position haarscharf das Tor verfehlte (32.).

Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich Luxemburg die nächste Chance auf die Führung: Seid Korac, der in der Pause für Aldin Skenderovic ins Spiel gekommen war, vergab jedoch nach einem Eckball aus kurzer Distanz (48.).

Grbic sorgt für die Entscheidung

Die Führung für die Gäste erzielte Gernot Trauner nach einer Ecke von Christopher Trimmel. Der Abwehrspieler bezwang Luxemburgs Schlussmann Anthony Moris nach 62. Minuten per Kopf. Mit einem satten Schuss ins linke obere Eck führte Adrian Grbic schließlich die Entscheidung herbei (83.). Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte Philipp Wiesinger mit einem harten Flachschuss ins rechte Toreck in der Nachspielzeit.

Am kommenden Samstag spielt die FLF-Auswahl um 18 Uhr in der Nations League in Zypern (18 Uhr). Das um den Aufstieg in die B-Liga möglicherweise vorentscheidende Duell mit Aserbaidschan wird am kommenden Dienstag in Luxemburg angepfiffen (20.45 Uhr).

(sw/L'essentiel)