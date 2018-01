Roude Léiwen testen im März gegen Österreich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Attraktiver Gegner für die Roude Léiwen: Wie der nationale Fußballverband FLF am Montag mitteilt, gastiert Österreich im Frühjahr zum Freundschaftsspiel in Luxemburg.

Das Spiel wird am Dienstag, den 27. März, im Stade Josy Barthel ausgetragen. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Österreich liegt derzeit auf Platz 29 der Fifa-Weltrangliste. Die Mannschaft um Bayern-Verteidiger David Alaba verpasste jedoch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland in diesem Sommer.

Luxemburg steht momentan auf Rang 83 der Welt.

(hej/L'essentiel)