Martins muss zuschauen, Joachim übernimmt

Der Luxemburger Fußballverband (FLF) teilte am Montag mit, dass der Mittelfeldspieler Christopher Martins Pereira für die nächsten beiden Spiele der «Roud Léiwen» ausfällt. Am 5. September trifft die Mannschaft von Luc Holtz in einem Freundschaftsspiel auf Gastgeber Nordirland. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 empfängt Luxemburg dann am Dienstag, den 10. September Serbien.

Der neue Spieler von Young Boys Bern (Schweiz) wird durch Virtons Stürmer (Belgier D2) Aurélien Joachim ersetzt, der es gerade beim FC Den Bosch (Niederländer D2) ein Probetraining absolviert hat. Zur Erinnerung: Nach vier Partien belegt Luxemburg in der Gruppe B den zweiten Platz, gleich auf mit der Ukraine.

(L'essentiel)