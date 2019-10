«Roud Léiwen» ohne Joachim gegen Portugal

Der luxemburgische Nationaltrainer hat am Donnerstag seinen Kader für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Portugal und Dänemark bekanntgegeben.

Holtz setzt weiterhin auf zahlreiche Stammspieler wie Anthony Moris, Daniel Da Mota, Maxime Chanot, Laurent Jans, David Trupel und Danel Sinani. Er verzichtete allerdings – etwas überraschend – auf Aurélien Joachim im Sturm und Emanuel Cabral auf der Torhüterposition.

Die Roud Léiwen treffen am kommenden Freitag in der EM-Qualifikation auf die Auswahl Portugals. Das Spiel wird um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel angepfiffen. Vier Tage später steht das Freundschaftsspiel in Dänemark an.

(L'essentiel)