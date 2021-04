Luc Holtz muss sich mit Haaland beschäftigen

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft wird nicht an der Europameisterschaft, die am 11. Juni beginnt, teilnehmen. Das Team schied in den Play-offs gegen Serbien aus. Dennoch bestreiten die Skandinavier im Vorfeld des Turniers Testspiele – eines davon gegen Luxemburg am 2. Juni im Ullevaal-Stadion in Oslo.

Dann hofft das Team von Trainer Luc Holtz auch auf den Starstürmer Erling Haaland zu treffen. Das 20-jährige Wunderkind könnte die Abwehrreihe der Luxemburger vor erhebliche Probleme stellen: Haaland traf in der laufenden Bundesligasaison bereits 21 Mal für Borussia Dortmund. In der Champions League erzielte er in dieser Spielzeit bereits zehn Treffer.

Vier Tage später empfangen die «Rout Léiwen» die Mannschaft aus Schottland, die sich für die EM qualifizieren konnte und dort in der Vorrunde gegen England, Kroatien und Tschechien spielt.

(nc/L'essentiel)