Wellinger sorgt für deutschen Traumstart

Skispringen, Herren, Normalschanze

Im Wettkampf von der Normalschanze im Alpensia Centre von Pyeongchang wurde der Deutsche Andreas Wellinger. Nach dem ersten Durchgang war er noch Fünfter. Wellinger hatte bereits vor vier Jahren in Sotschi Gold gewonnen, allerdings nicht im Einzel, sondern mit dem Team. Vor einem Jahr in Lahti wurde er von der Normal- und Großschanze jeweils WM-Zweiter.

Silber und Bronze gingen an Norweger. Johann André Forfang wurde mit 8,4 Punkten Rückstand auf Wellinger Zweiter. Platz 3 ging an Robert Johansson - mit einer Marge von 0,4 Punkten auf Topfavorit Kamil Stoch.

Eisschnellauf, Frauen 3000m

Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst und Antoinette de Jong sorgen im Oval in Gangneung über 3000 m für einen Dreifach-Erfolg der Niederlande im Eisschnelllauf.

Damit haben die Niederländer beim Olympia-Auftakt nahtlos an ihre Dominanz von vor vier Jahren in Sotschi angeknüpft, als sie 23 von 36 möglichen Medaillen geholt hatten.

Achtereekte gewann im Alter von 28 Jahren erstmals Olympia-Gold. Ihr Vorsprung auf die vier Jahre ältere Landsfrau Wüst, als vierfache Olympiasiegerin und mit insgesamt neun Medaillen die zweiterfolgreichste Eisschnellläuferin an Winterspielen, betrug acht Hundertstel.

Claudia Pechstein avancierte mit 45 Jahren zur ältesten Wintersportlerin, die bislang an einem olympischen Wettbewerb teilgenommen hat. Der Deutschen, die zum siebten Mal an Winterspielen im Einsatz steht, fehlten als Neunter fast fünf Sekunden zu einer Medaille.

Short Track, Herren 1500m

Südkorea kann sich über das erste Gold freuen: Lim Hyojun erringt es im Short-Track-Rennen über 1500 Meter. Er setzt sich im Final gegen den Niederländer Sjinkie Knegt durch.

Biathlon, Sprint (Frauen) 7,5km

Biathletin Laura Dahlmeier hat die erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen triumphierte im Sprint über 7,5 Kilometer und sicherte sich den ersten Olympiasieg ihrer Karriere. Das Treppchen komplettieren die Norwegerin Marte Olsbu, die ihrem Land die zweite Silbermedaille beschert, und die Tschechin Veroinjka Vitkova.

Skilanglauf, Skiathlon (Frauen) 7,5km + 7,5km

Die erste Goldmedaille bei den 23. Winterspielen hat sich Charlotte Kalla gesichert. Die Schwedin verwies die Rekordweltmeisterin Marit Björgen aus Norwegen beim Skiathlon um 7,8 Sekunden auf Platz 2. Bronze ging an die Finnin Krista Pärmäkoski.

Für Kalla ist es das dritte Olympia-Gold. 2010 gewann sie über 10 km Skating, vier Jahre später in Sotschi triumphierte sie mit der schwedischen Staffel.

