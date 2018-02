Eisige Stürme bedrohen die Wettkämpfe

Minus 20 Grad herrschten auf dem Gipfel, wo am Montagmorgen der erste Lauf des Riesenslaloms angesetzt war. Zwei Stunden vor dem Start stand fest: Der Wind bläst zu heftig. Schon am Sonntag war bereits die Abfahrt der Männer abgesagt worden.

Die alpine Kombination der Männer, die für Dienstag vorgesehen ist, könnte nun ebenfalls dem Wind zum Opfer fallen. Für den Slalom der Frauen am Mittwoch ist die Prognose ebenfalls schwierig. Die Eiskälte und der Wind wirbeln nicht nur den Plan der alpinen Ski-Wettbewerbe durcheinander. Anderswo müssen ebenfalls Absagen befürchtet werden.

Skispringer und Snowboarder mussten leiden

Bereits am Samstag sorgte der Wind bei minus 11 Grad bei den Skispringern für Turbulenzen. Simon Ammann musste im Finale die Vorbereitung zum zweiten Sprung von der Normalschanze mehrmals abbrechen, erst nach zehn Minuten erhielt der völlig unterkühlte Toggenburger grünes Licht.

Auch der Slopestyle-Wettbewerb der Frauen fand unter grenzwertigen Bedingungen statt – im Phoenix Snow Park stürzten die Athletinnen gleich reihenweise. Weil die Qualifikation hatte abgesagt werden müssen, waren sämtliche 26 Teilnehmerinnen zum Finale zugelassen.

Spezieller Zeitplan

Die Kälte macht nicht nur den Athleten zu schaffen, die Tribünen in den meisten Anlage sind lediglich zur Hälfte gefüllt. Nur in den Hallen, wo es warm ist, sind die koreanischen Zuschauer in Scharen anzutreffen.

Dass die Fans am Nachmittag drin sitzen und am Abend draußen frieren müssen, hat einen Grund. Eiskunstlauf findet am Tag statt, um den US-Markt zu bedienen, Biathlon, Skispringen usw. am Abend, damit sich die TV-Zuschauer in Europa nicht nur die Nächte um die Ohren schlagen müssen – dies im Vergleich zu den Ski-Fans, die für sämtliche Rennen den Wecker stellen müssen.

Etwas Gutes haben die kalten Temperaturen: Die Skipisten befinden sich seit Wochen in einem exzellenten Zustand. Spätestens am Donnerstag sollten die ersten Rennen stattfinden. Die Wetterprognose verspricht wärmere Temperaturen bei weniger Wind.

(L'essentiel/als)