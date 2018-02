Matthieu Osch trägt die luxemburgische Fahne

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea begann am Freitag um 12 Uhr (20 Uhr Ortszeit). Die luxemburgische Delegation ist aufgrund der alphabetischen Reihenfolge der koreanischen Sprache an 14. Stelle in das Olympiastadion von Pyeongchang einmarschiert.

Für Luxemburg, das auf Koreanisch «ruk sem bu bu reu keu» (룩셈부르크) ausgesprochen wird, ist als einziger Vertreter Alpinskifahrer Matthieu Osch mit der luxemburgischen Fahne eingelaufen. Sein Vater und Trainer Gilles Osch, der Delegationsleiter Heinz Thews sowie sein Physiotherapeut Jean-Louis Copus haben ihn begleitet.

Deutschland, koreanisch: «dok il» (독일), betrat das Olympische Stadion an 9. Stelle, Belgien, «bel gi e» (벨기에), auf Platz 28 und Frankreich, «peu rang seuen» (프랑스 ) marschierte an 85. Stelle ein.

Up on a whim to livestream the Olympic Opening Ceremony in Pyeongchang. Can’t wait! #everyoneisstillasleep #eventhebaby pic.twitter.com/ccFOZs2kNa — 장소영 - Karen (@winnerslow) 9 février 2018

(FL/L'essentiel)