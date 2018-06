Darum dürfen beim Tor nicht alle Spieler jubeln

Bei der Fußball-WM sind die Torjubel meistens sehr emotional und die Spieler rennen zum Torschützen. Bei der WM in Russland ist dies allerdings nicht mehr erlaubt – zumindest nicht für jeden. Und das sorgt für ziemlich kuriose Szenen.

Grund dafür ist eine neue Regelung der Fifa. Diese gibt vor, dass bei einem Tor nicht alle Spieler vom Spielfeld rennen dürfen. Sonst droht ein direkter Gegentreffer. Denn: Mittels dieser Regeländerung muss der Schiedsrichter das Spiel nach einem Tor nicht mehr unterbrechen, wenn alle Spieler vom Platz rennen. Dadurch könnte das Spiel vom Gegner vom Anstoßpunkt aus schnell fortgesetzt werden.

Bleibt ein Spieler im Feld stehen, darf das Spiel erst wieder angepfiffen werden, sobald sich alle Spieler wieder auf ihren Positionen befinden. Beim Spiel Portugal gegen Spanien konnte dies gut beobachtet werden. Als Cristiano Ronaldo zum 3:3-Ausgleich traf, rannten seine Mitspieler zu ihm. Kurz vor der Außenlinie wurde ein Spieler zurückgewiesen:

During Cristiano’s hat-trick celebration, all Portuguese players were celebrating with him except one who had to stay inside the pitch as FIFA states if all 'outfield players' are off the pitch during celebrations, opposing team can kickoff the game. ???????? pic.twitter.com/u8ewWV3Zz6