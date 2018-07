«Sie können's ja doch»

Artikel per Mail weiterempfehlen

England gewann gegen Kolumbien erstmals bei einer WM ein Elfmeterschießen. Zuvor hatte England an Weltmeisterschaften dreimal im Elfmeterschießen verloren. Vor dem Erfolg gegen Kolumbien hatte England an Titelkämpfen bloß eines von sieben Elfmeterschießen gewonnen.

Eine späte Genugtuung war dies für Englands Nationalcoach Gereth Southgate, der für einen verschossenen, entscheidenden Elfmeter (an der EM 1996 im Elfmeterkrimi im Halbfinale gegen Deutschland) bekannt geworden ist. Die Welt erinnert an Southgates Missgeschick mit dem Titel: «Ein Elferdepp bringt England das Elfmeterschießen bei». Andere Medienstimmen finden Sie in unser Bildergalerie.

(L'essentiel/fal/sda)