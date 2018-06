Neymar hat jetzt Nudel-​​Haare

Artikel per Mail weiterempfehlen

Brasiliens Superstar Neymar ist jetzt blond und hat sich kurz vor dem Spiel am Sonntaga bend einen neuen Haarschnitt zugelegt.

Der neue Look kommt nicht bei allen gut an – Social-Media-Nutzer sind sich nicht einig, ob die strähnigen Löckchen eher an den Justin Timberlake von 1999 oder ein Spaghetti-Gericht erinnern. Sehen Sie selbst.

Who wore it better? pic.twitter.com/LgudMl9sqA— Footy Humour (@FootyHumour) 17. Juni 2018

When danilo seen neymar's new hair color ???????????????????????????? pic.twitter.com/y9G5mkK8Sq— Jogo Bonito (@abulkhayerjafor) June 16, 2018

???????????????? y'all talking about Neymar new hair cut, he was inspired by...... pic.twitter.com/cOKDuwIv1m— Old Major (@itsKiragu) June 16, 2018

