Mexiko gelingt Sensation gegen Deutschland

Die WM in Russland hat ihre erste ganz große Überraschung. Der Titelverteidiger Deutschland verlor seine Auftaktpartie in der Gruppe F im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Mexiko 0:1. Den Treffer des Tages für Mexiko erzielte Hirving Lozano in der 35. Minute. Die beste Chance für Deutschland vergab Toni Kroos, der in der 38. Minute mit einem Freistoß nur die Latte traf.

Der Sieg der Mexikaner war nicht unverdient. In der ersten Halbzeit waren sie das klar bessere Team und überforderten mit ihrem schnellen Umschaltspiel die deutsche Defensive immer wieder.

Auch Rafael Márquez durfte ran

Erst in der letzten halben Stunde, als die Kräfte bei den Mexikanern nachließen, trat Deutschland dominant auf und kam dem Ausgleich mehrmals nahe. Der Schuss des eingewechselten Julian Brandt in der 89. Minute streifte den Pfosten. Die Mexikaner ihrerseits hatten es bei Kontervorstößen verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Miguel Layún vom FC Sevilla hatte das 2:0 mehrmals auf dem Fuß.

Seinen Anteil am mexikanischen Überraschungscoup hatte auch Rafael Márquez. Der 39-jährige Verteidiger wurde in der 74. Minute eingewechselt und kam damit bei seiner fünften Weltmeisterschaft zum Einsatz.

