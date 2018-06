Zitter-​​Partie! Spanien holt sich den Gruppensieg

Spanien hat sich den Sieg in der Vorrundengruppe B der Fußball-WM gesichert und trifft nun am nächsten Sonntag im Achtelfinale auf Gastgeber Russland. Dem Weltmeister von 2010 genügte am Montagabend im dritten Gruppenspiel gegen Marokko ein 2:2 (1:1) und eroberte aufgrund der mehr erzielten Treffer den Platz eins vor den punktgleichen Portugiesen. Die Treffer für die Spanier erzielten Isco (19.) und Iago Aspas (90.+3). Khalid Boutaib (14.) und Youssef En-Nesyri (90.) trafen für die bereits ausgeschiedenen Afrikaner (14.).

Den zweiten Gruppenplatz belegt Portugal. Der Europameister erreichte in der parallel stattfindenden Partie gegen den Iran ein 1:1 (1:0) und spielt nun in der Runde der letzten 16 Teams am Samstag in Sotschi (20.00 Uhr) gegen Uruguay. Den Treffer für die Portugiesen erzielte Ricardo Quaresma (45.), für den Iran traf Karim Ansarifard (90.+3). Mehdi Taremi hatte kurz vor sogar Schlusspfiff sogar die Führung – und somit den erstmaligen Achtelfinaleinzug – für die Iraner am Fuß, doch der Stürmer traf nur das Außennetz.

Zuvor hatte sich Uruguay durch einen Sieg gegen Russland den Sieg in der Gruppe A vor den Gastgebern gesichert. Die Südamerikaner gewannen am Montag in Samara durch die Treffer von Luis Suárez (10. ), Denis Tscheryschew (28./Eigentor) und Edinson Cavani (90.) gegen die Sbornaja.

