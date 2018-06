Ronaldo Dreierpack rettet Portugal einen Punkt

WM-Favorit Spanien hat im Prestigeduell mit Europameister Portugal einen Sieg verpasst. Mit einem Freistoßtreffer in der 88. Minute rettete der Dreifach-Torschütze Cristiano Ronaldo den Portugiesen am Freitag in Sotschi ein 3:3 (2:1). Zum zweiten Sieg seiner WM-Historie kam der Iran durch ein 1:0 (0:0) gegen Marokko. Ebenfalls mit 1:0 (0:0) setzte sich Uruguay gegen Ägypten durch. Bei der deutschen Nationalmannschaft steigen vor dem ersten Spiel am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF) gegen Mexiko Anspannung und Vorfreude.

Im Olympiastadion an der Schwarzmeerküste sahen die Zuschauer ein hochklassiges Spitzenspiel. Nach einer 2:1-Pausenführung durch die Treffer von Cristiano Ronaldo (4. Minute/Foulelfmeter/44.) bei einem Gegentor durch Diego Costa (24.) drehten die Spanier zunächst unbeeindruckt von ihrem kurzfristigen Trainerwechsel die Partie. Der überragende Angreifer Costa (55.) und ein wuchtiger Distanzschuss von Innenverteidiger Nacho (58.) brachten die Auswahl von Spaniens Interimscoach Fernando Hierro 3:2 in Führung. Doch kurz vor Schluss gelang Ronaldo mit einem Zauberfreistoß in den Winkel das 3:3.

Der Weltklasse-Freistoß zum 3:3-Endstand:

(L'essentiel/dpa)