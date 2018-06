Das sind die zwölf WM-​​Stadien

Die 64 Spiele der Fußball-WM 2018 werden in zwölf Stadien ausgetragen. Mit einer Kapazität von über 80.000 Zuschauern ist das Luschniki-Stadion in Moskau das Herzstück des Turniers. 1956 ist das legendäre Olympiastadion für die Ausrichtung der ersten landesweiten Spartakiade gebaut worden und seither fanden darin über 3000 Partien verschiedenster Sportarten (u.a. an Eishockey- und Rugby-Weltmeisterschaften) statt. Das Luschniki, in dem das russische Fußball-Nationalteam die meisten seiner Spiele austrägt, wurde für die WM-Endrunde modernisiert.

Zwei weitere Stadien wurden so umgebaut, dass sie mehr Zuschauern Platz bieten. Neun Arenen wurden gar extra für die WM komplett neu errichtet. Russland ließ sich nicht lumpen. In jedem Stadion werden je vier Gruppenspiele ausgetragen. Vier Spielstätten (das Spartak-Stadion in Moskau, der Rundbau in Kaliningrad sowie die Jekaterinburg- und die Mordwinien-Arena) werden für die K.o.-Runden nicht mehr gebraucht. Doch nach der WM soll jedes Stadion entweder einem einheimischen Fußballclub oder anderen Zwecken dienen.

(L'essentiel/ddu)