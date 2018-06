Mats Hummels fällt gegen Schweden aus

Mats Hummels wird aller Voraussicht nach am Samstag nicht das für die deutsche Nationalmannschaft so wichtige Spiel gegen Schweden bestreiten können. Das erklärte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag auf einer Pressekonferenz. «Er hat sich den Halswirbel verrenkt und konnte nicht in die Kopfballduelle gehen», sagte Löw.

Er erwartet nicht, dass sich der Zustand des Innenverteidigers über Nacht wesentlich bessern werde. Da Schweden viel über Standardsituationen komme und gut bei hohen Bällen sei, mache es für Hummels «keinen Sinn». Als Alternativen stehen dem Trainer Antonio Rüdiger und Niklas Süle zur Verfügung.

(sw/L'essentiel)