Der Präsident ehrt die Weltmeister

Frankreichs Nationalmannschaft hat eine wilde Party-Nacht hinter sich. Nach dem 4:2-Sieg im WM-Finale über Kroatien wurde der Triumph nicht nur von den Fans im ganzen Land und rund um den Globus frenetisch gefeiert, sondern auch die Spieler in Moskau ließen es richtig krachen. Während dem Flug aus der russischen Hauptstadt zurück in die Heimat konnte sich die Equipe etwas erholen. Die Air France mit den Weltmeistern an Bord setzte wie geplant kurz nach 17 Uhr am Flughafen Charles-de-Gaulle in Paris auf. Die Maschine wurde wie es sich gehört kurz nach der Landung von der Feuerwehr mit Wasser bespritzt.

Kaum ausgestiegen, ließen sich die Spieler schon feiern. Danach wurden sie in einem Car in die Pariser Innenstadt gefahren. Triumphal wurden die Weltmeister anschließend auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées von mehreren hunderttausend Menschen gefeiert. Die Leute zelebrierten das siegreiche Team um Trainer Didier Deschamps euphorisch. Über dem Boulevard stiegen Militärjets auf, die Rauchspuren in den Farben der Nationalflagge hinter sich herzogen.

Durch die Stadt zum Élyséepalast

Der Bus des Teams war mit einer rund zweistündigen Verspätung an der Place Charles de Gaulle am Triumphbogen angekommen. Die Spieler stiegen dann in der Nähe der Champs-Élysées in einen offenen Doppeldeckerbus um. Dieser wurde ständig von zahlreichen Sicherheitsbeamten gesichert. Die Polizei allein hatte nach eigenen Angaben rund 2000 Angestellte im Einsatz.

Im Élyséepalast – dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron – warteten rund 3000 Menschen auf die Ankunft der Fußball-Helden. Macron hatte zu dem Empfang auch viele junge Sportler eingeladen.

Schon auf dem Rollfeld ging die Party für die Fußball-Weltmeister los:

It's back home! French players celebrate #worldcup victory as they arrive at Paris airport ? pic.twitter.com/g3HnYf2aX5– FRANCE 24 English (@France24_en) 16. Juli 2018

Nach der Ankunft am Flughafen hatte Captain Hugo Lloris die Maschine mit dem WM-Pokal in der Hand als Erster verlassen.

Auf den Champs Élysées wurden die WM-Helden von tausenden Fans erwartet:

Champs Elysées waiting for the World Champions to arrive. They just landed. pic.twitter.com/0VQS3dB14Y– Milase Mzamo (@mnazania) 16. Juli 2018

Spieler erhalten Verdienstorden

Bereits zuvor wurde bekannt, dass die 23 Spieler des WM-Kaders auch mit dem französischen Verdienstorden der Ehrenlegion ausgezeichnet werden sollen. Einen offiziellen Termin dafür gebe es allerdings noch nicht. Die Ehrenlegion wurde 1802 von Napoleon ins Leben gerufen, die Auszeichnung ist die höchste Frankreichs. Die Ehrenlegion hatte Ende vergangenen Jahres rund 93.000 Mitglieder. Jedes Jahr werden auch rund 400 Ausländer geehrt – im Gegensatz zu Franzosen werden sie damit aber nicht zu Mitgliedern der Ehrenlegion.

Auch Frankreichs Fußball-Weltmeister von 1998 hatten vom damaligen Staatschef Jacques Chirac diesen französischen Verdienstorden erhalten, darunter auch der damalige Captain Didier Deschamps, der nun Trainer der Franzosen ist.

Nach einer wilden Party-Nacht machten sich die Spieler am Flughafen in Moskau tanzend auf dem Weg zum Flugzeug:

Ergebnisse & Statistiken

(L'essentiel/ddu)