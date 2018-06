«Caballero oder ich, es käme aufs Gleiche heraus»

Es war der wohl schlimmste Torhüter-Fauxpas der bisherigen WM. Trainer José Mourinho sagte, was einigen Zuschauern durch den Kopf gegangen sein dürfte. «Caballero oder ich im Tor – es wäre das Gleiche dabei herausgekommen. Ich hätte so viel gehalten wie er.» Der Trainer von Manchester United figurierte als Experte für den TV-Sender Russia Today.

Jose Mourinho: "I or Caballero in the goal would be the same. I would save the same as him."Well said pic.twitter.com/CQTpDcCLzt– Messi World (@MessiWorId) 21. Juni 2018

Oliver Kahn fand ebenfalls keinen Gefallen an Caballero. «Es ist ja nicht so, dass er diese Chips nicht schon vorher probiert hätte. Es gab schon in der ersten Halbzeit ein, zwei Situationen, in denen er viel zu lässig und ohne die nötige Spannung agierte», meinte er im ZDF.

Bereits beim Ausgleichstor der Isländer im Startspiel hatte Caballero keinen allzu sattelfesten Eindruck hinterlassen. Schon damals ließ Mourinho kein gutes Haar an ihm.

Island gleicht im Startspiel zum 1:1 aus (Video: SRF)

Zu den Reaktionen auf Social Media. Wer sich die Szene in Echt nicht noch einmal vor Augen führen möchte: So kann man sie auch zusammenfassen:

Noch ein Torhüter, dem ein Platz im Best-of 2018 garantiert ist. Ebenfalls unvergessen: Sven Ulreichs Patzer im CL-Halbfinal-Rückspiel in Madrid und Lorius Karius missratener Abwurf im Endspiel, ebenfalls gegen die Madrilenen.

Ulreich, Caballero, Karius – Paul F VALCOURT (@PaoloInfo250) 21. Juni 2018

Auch gut:

When Caballero sees Messi and Aguero coming into the locker room #ARGCROpic.twitter.com/SeV9kq96AF– ÇBÑ (@thatcbnguy) 21. Juni 2018

