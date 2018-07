Englische Fans toben sich in einer Ikea-​​Filiale aus

Englands Traum vom großen Coup lebt weiter. Die Three Lions setzten sich in Samara gegen Schweden dank Treffern von Harry Maguire und Dele Alli verdient mit 2:0 durch und stehen erstmals seit 28 Jahren in einem WM-Halbfinale.

Als die Nachspielzeit begonnen hatte, stimmten die wenigen tausend nach Samara gereisten englischen Fans noch einmal die englische Nationalhymne an - noch lautstärker und noch euphorischer als zuvor.

Und als wenige Minuten später die Klassiker «Football's Coming Home» und «All You Need Is Love» aus den Lautsprechern dröhnten, feierten sie und die Spieler den dritten Halbfinal-Einzug in der Geschichte.

Nicht nur in Samara wurde gefeiert. Im Netz kursiert ein Video von und mit englischen Fußballfans, die sich Zutritt zu einer Ikea-Filiale verschaffen und sich dort austoben (Video oben).

Und so dürfte es am Samstag in diversen Bars zu und her gegangen sein:

Ergebnisse & Statistiken

(L'essentiel//sda)