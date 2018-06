«Es kommen magere Jahre für Deutschland»

Artikel per Mail weiterempfehlen

MEXIKO:

«El Universal»: «Tor des Lebens, Tor des Sieges, Tor der Weltmeisterschaft. Unglaublicher Sieg und Epos. Der 17. Juni 2018 wird in die Geschichte des mexikanischen Fußballs eingehen, und man wird schwer vergessen, was im Luschniki-Stadion passiert ist.»

«Record»: «Mexiko gibt einen Glockenschlag in Russland 2018 mit einem historischen Sieg gegen Deutschland. Mexiko war besser, weil es das wollte, weil man mit Willen und Herz alles kann, egal was.»

RUSSLAND:

«Rossijskaja Gaseta»: «Luschniki: für die Russen gut, für die Deutschen der Tod. Schon zum zweiten Mal gab es eine Sensation im wichtigsten WM-Stadion. Der amtierende Weltmeister Deutschland hat gegen Mexiko verloren. Wahnsinn.»

«Sowjetski Sport»: «Das deutsche Auto ist kaputt. Mexiko hat einen historischen Sieg über Deutschland errungen.»

ITALIEN:

«Tuttosport»: «Mexiko-Show in Moskau. Der amtierende Weltmeister auf die Matte gelegt vom Gift mit der Rechten Chucky Lozanos, der Mörderpuppe des PSV. Die Tricolor präsentiert sich in Russland, indem sie die Hierarchien umstürzt.»

«La Repubblica»: «Miserabler Auftakt der Deutschen. Die Nordamerikaner, Autoren einer großen Darbietung, verdienen den Erfolg.»

SPANIEN:

«El País»: «Mexiko macht sich einen Riesenspaß und besiegt Deutschland. Die Mannschaft Osorios haut den Weltmeister um, nach einem mitreißenden Duell mit einer ausgezeichneten ersten Halbzeit und einem verzweifelten Widerstand in der zweiten.»

FRANKREICH:

«L'Équipe»: «Sorgen für die Großen. Auf einen Schlag hat Deutschland völlig die Orientierung verloren. Das ist eine monumentale Ohrfeige, die sicher bis Wladiwostok zu hören war.»

GROSSBRITANIEN:

«Daily Mirror»: «Deutschland fassungslos in ihrem WM-Auftaktspiel. Hirving Lozanos Schlag in der ersten Halbzeit reichte aus, den Mexikanern alle drei Punkte zu sichern, die nun eine große Chance aufs Weiterkommen haben.»

«Guardian»: «Mit vier Offensivspielern in der Startelf hatte Deutschland von Anfang an riesige offene Räume hinter dem Mittelfeld offen gelassen. Da hinein drängte Mexikos Drei-Mann-Angriff wie ein Schwarm Piranhas in grünen Trikots.»

POLEN:

«Gazeta Wyborcza»: «Deutschland weggepustet»

«WP Sportowe Fakty»: «Es kommen magere Jahre. Für Deutschland wird es keine Gnade geben.»

Ergebnisse & Statistiken

(L'essentiel/dpa)