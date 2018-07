Wohin rollt Neymar heute?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn Brasilien heute ab 16 Uhr gegen Mexiko um den Einzug in das Viertelfinale spielt, dann wird nicht nur eine Antwort auf die Frage nach dem Sieger ermittelt. Wie viele Fouls muss Neymar dieses Mal einstecken? Wie oft wälzt er sich am Boden? Und was für witzige Memes und Tweets kursieren danach im Netz?

Für diverse Höhenflüge hat der Star von Paris Saint-Germain während der Gruppenphase bereits gesorgt (Video oben). Auf Twitter kursieren derweil noch andere kreative Beiträge.

Vielleicht würde ihm eine Gehhilfe zu mehr Stabilität verhelfen?

Morgen dann unsern Jungs aus México die Daumen drücken. Neymar hat schon etwas Angst... pic.twitter.com/xQcdp1fTmX– #TeamRebi (@DerVatta_) 1. Juli 2018

Auf der Suche nach Neymar. Einer passt noch drauf. pic.twitter.com/WbnYUAqffc– Feierabend (@AyaouJamal) 2. Juli 2018

If Neymar was a Ratpic.twitter.com/LSbbb7W4YI– The Football Schedule (@UKFootballTimes) 2. Juli 2018

