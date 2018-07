England greift an, während Kroaten feiern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sechs Spiele haben sie an dieser WM gespielt, die Engländer. Verstanden haben sie eine Regel aber trotzdem nicht. Jene, die besagt, dass ein Anstoß nur dann ausgeführt werden darf, wenn sich alle Spieler außer demjenigen, der eben diesen Anstoß ausführt, in der eigenen Platzhälfte befinden.

Während sich die kroatischen Spieler also in der Verlängerung über das 2:1 freuen, nehmen die Engländer den Ball, laufen zum Mittelkreis und sprinten auf Torwart Subasic zu. Schiedsrichter Cakir greift natürlich sofort ein. Die Engländer müssen warten, bis alle Kroaten wieder in ihrer Hälfte sind.

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft glaubt, weiterspielen zu dürfen. Panama griff in der Gruppenphase gegen England zum gleichen Mittel, auch da stoppte der Schiedsrichter den Angriff. Und die Portugiesen ließen bei ihrem Jubel abseits des Spielfelds gegen Spanien jeweils einen Spieler auf dem Platz stehen, im Glauben, dass Spanien so keinen Gegenangriff starten darf.

Jose Fonté, der Mann, der seinen Kollegen beim Jubeln zusehen musste, sagte hinterher: «Ich habe gehört, dass es eine Regel gibt. Wenn alle das Spielfeld verlassen haben, dann könnte man das Spiel wieder aufnehmen.» Wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, hat auf jeden Fall für einige Lacher gesorgt.

