Kroatien hat noch nie gegen Frankreich gesiegt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf ein Finale zwischen Frankreich und Kroatien haben vor dem WM-Start nur sehr mutige Prognostiker gewettet. Nicht wegen Frankreich, aber dass das kleine Land Kroatien bis in das Finale vorstößt, ist eine Überraschung.

Frankreich hat gute Erinnerungen an Spiele gegen Kroatien, verloren haben «Les Bleus» noch nie. Auf dem Weg zum letzten WM-Titel 1998 bezwangen die Franzosen die Kroaten im Halbfinale mit 2:1. Der heutige kroatische Verbandspräsident Davor Suker brachte Kroatien zwar in Führung, doch Verteidiger Lilian Thuram sorgte mit einem Doppelschlag für die Wende und einen 2:1-Sieg.

Drei Siege Frankreich, zwei Remis

Insgesamt spielten die beiden Nationen erst fünf Mal gegeneinander, drei Spiele davon gewann Frankreich, zwei Mal gab es ein Remis. Der letzte Vergleich in einem Testspiel 2011 in Paris endete 0:0. Torwart Daniel Subasic (Monaco) ist übrigens der einzige Kroate, der in der französischen Ligue 1 spielt.

Die Erfolgsaussichten der Kroaten im WM-Finale werden davon abhängen, wie gut sich das gut bestückte offensive Mittelfeld um Luka Modric entfalten kann. Seinen Aktionsradius einzschränken, dürfte primär N'Golo Kanté versuchen. mal

Ergebnisse & Statistiken

(L'essentiel/mal)