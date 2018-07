Ronaldo zieht die Shorts hoch und das Netz lacht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf Cristiano Ronaldo ist Verlass. Nicht unbedingt, was die Trefferquote angeht. Im Hinblick auf die eigentümliche Angewohnheit des 32-Jährigen, vor jedem Freistoß die Shorts hochzuziehen, aber schon.

«Viel mehr als sich die Hosen hoch zu ziehen hat Ronaldo in diesem Spiel nicht gemacht», meint Twitter-Nutzer Arun zur sportlichen Performance Ronaldos auf dem Platz. Für Portugal bedeutete das Spiel gegen Uruguay das WM-Aus.

Fair-Play-Geste

Die Social-Media-Gemeinde amüsiert sich jedenfalls köstlich über den Tick des Starkickers. Vom Windel-Vergleich bis zum humorvoll gemeinten Bein-Neid-Tweet, eine Auswahl der besten Hose-hoch-Posts finden Sie unten.

Während die Shorts-Story im Netz eher für Lacher sorgt, bringt eine Fair-Play-Geste Ronaldo aber auch viel Lob ein. Beim Achtelfinale-Spiel Uruguay gegen Portugal verletzte sich der Südamerikaner Edinson Cavani in der 71. Minute und konnte nicht mehr weiterspielen. Als er den Platz verlassen musste, griff ihm Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo unter die Arme und half ihm stützend vom Platz. «Best Moment of the Match, wirklich starke Geste», kommentiert Twitter-User Matthias Borowski diese Hilfeleistung.

This is how ronaldo looks when he pulls up his shorts for a free kick pic.twitter.com/AkwyJthTUz— Escribble (@Eli_Escribble) June 30, 2018

If Ronaldo keeps this shorts thing going, you know it'll end in tears... #WorldCup #URUPOR pic.twitter.com/qsKl7szf4B— Tim Coker (@Mothy62) June 30, 2018

The most Ronaldo did in that game was pull his shorts up— Arun (@Kainthyy) June 30, 2018

Ronaldo's shorts just now were higher than my hopes for Portugal ????????— Salmao (@jmsrtaye) June 30, 2018

Free kick just outside the box. 1. Place ball2. Walk back from ball3. Power stance4. Check big screen5. Breathe deeply6. Breathe a little more deeply7. Stare8. Check big screen9. Breathe very deeply10. Do something strange with shorts#URUPOR #Ronaldo pic.twitter.com/y1shfMG0w9— Chris (@ChrisNE14ST) June 30, 2018

Tbh if I had legs like Ronaldo I hitch my shorts up high all the time.... pic.twitter.com/55EvltyN0K— Carl Anka (@Ankaman616) June 30, 2018

