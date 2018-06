«Yes, he Kane»

«England are finally turning words into actions – maybe they truly can win it». Auf deutsch: «England macht aus Worten schließlich Taten – vielleicht können sie ihn wirklich gewinnen.» So lautet der Titel von Neil Astons Kommentar in der Sun. Die täglich erscheinende britische Tageszeitung titelte schon gestern in Großbuchstaben: «IT'S COMING HOME». Auf der Insel ist die Freude über den frühzeitigen Einzug der «Three Lions» in die Achtelfinales riesig. Und das Selbstvertrauen der Engländer erreichte am Sonntagnachmittag innerhalb 93 Minuten eine neue Höchststufe.

«It's cominig home! Dare to dream as hat-trick hero Kane inspires record romp over Panama to see England storm into World Cup last 16» (übersetzt: «Er kommt nach Hause! Trauen Sie sich zu träumen...»), schreibt der Daily Mirror am Montagvormittag auf seiner Homepage. Parallel dazu wird dort übrigens auch verraten, wie Prinz William das Spiel der Engländer mit dem jordanischen Kronprinzen im Kengsinton Palace mitverfolgt hat. Im Daily Express wird Dreifachtorschütze Kane ebenso abgefeiert: «Harry Kane makes huge England World Cup claim after Panama hat-trick» (was übersetzt «Harry Kane greift nach dem Hattrick gegen Panama nach dem WM-Titel» heißt).

Fans flippen komplett aus

In Englands Pubs gab es während dem Torfestival jedenfalls kein Halten mehr, wie das von Football Stands auf Twitter publizierte Video beweist:

ENGLAND FANS IN THE PUB GOING MAD! ? pic.twitter.com/8YXtb6pUxR– Football Stands (@TheFootyStands) 24. Juni 2018

Vor dem Stadion in Nischni Nowgorod stemmten die Fans schon einmal ein Imitat des WM-Pokals in die Höhe:

Neue «Goldene Generation»

In einem weiteren Tweet wird mit stolz auf die gebrochenen Rekorde (bester Start in die WM und höchster WM-Sieg) verwiesen:

It wasn't a dream, England fans.Gareth Southgate's side set new records in their victory over Panama.Read?https://t.co/rLdgfe1ZHA#bbcworldcuppic.twitter.com/DbSzwpcTQ0– BBC Sport (@BBCSport) 25. Juni 2018

Dabei geht BBC Sport darauf ein, dass die aktuelle Mannschaft von Coach Gareth Southgate mit ihren zwei Siegen aus zwei Spielen mit Ron Greenwords Kader von der WM 1982 in Spanien (Schlussrang 6) und der «Goldenen Generation» von Sven-Göran Eriksson in Deutschland 2006 (im Viertelfinale an Portugal nach Elfmeterschießen gescheitert) vergleichbar ist.

Wer sich nun fragt, ob England tatsächlich ein derart großer Titelanwärter ist, bekommt die Antwort vom deutschen Nachrichtenportal NTV geliefert:

England träumt vom WM-Titel: Yes, he Kane https://t.co/Zz4b9Brqnh– ntv (@ntvde) 24. Juni 2018

Der Spruch «Yes, he Kane» ist zwar nicht ganz neu, erlebt nun allerdings ein berechtigtes Revival. Die deutsche Bild-Zeitung bleibt etwas zurückhaltender und schreibt: «Kane trifft besser als CR7! England feiert 6:1-Rekordsieg».

Unter dem Titel «So langsam kriege ich Angst» geht Spiegel online darauf ein, was Panamas Trainer Hernan Gómez während der Partie zu Southgate gesagt hat:

Englands 6:1 über Panama: "So langsam kriege ich Angst"... https://t.co/HXiPmPnqE0– SPIEGEL ONLINE Sport (@SPIEGEL_Sport) 24. Juni 2018

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung findet gar ein Haar in der Suppe: «Trotz 6:1-Sieg: Trainer Southgate sauer auf seine Engländer» («Der Start war nicht gut. Zudem war das Gegentor sehr enttäuschend.»). Im Vergleich dazu spitzt es die Frankfurter Allgemeine mit ihrem Titel «Der englische Hurricane wirbelt» eher zu.

«England freut sich zu früh»

Die Zeitungen in Belgien bleiben da – vor dem noch anstehenden Direktduell um den Sieg in «ihrer» Gruppe G – etwas zurückhaltender. Die niederländischsprachige Tageszeitung De Standaard titelt (übersetzt): «Dumme Engländer, jetzt führen sie in Gruppe G». Und De Morgen überrascht mit «Englische Spieler setzen sich gegen Belgien durch: Muss Gruppensieger sein». Darüber reibt sich mancher die Augen.

Auch auf das erste WM-Tor von Panama gehen die Medien natürlich ein, besonders der Jubel von Spielern und Fans wird dabei beleuchtet, wie beispielsweise vom Kicker: «Englische Traumtore - Riesenjubel bei Panama». In den sozialen Medien sind aber vielmehr die sechs Treffer der Engländer und ihr damit gestiegenes Selbstbewusstsein ein Thema, wie die folgenden Tweets zeigen:

Wenn dein Tor offener als dein Kanal ist... #ENGPANpic.twitter.com/IMXMXtO7eS– Tanju Yesilkaya (@TanjuTweet) 24. Juni 2018

Vor jeden Turnier wollen einen England Fans erklären das man Weltmeister wirdErgebnisse sind bekannt– Sebastian Sanches (@Sanches098) 24. Juni 2018

England freut sich zu früh, Deutschland sowieso @FIFAWorldCup– Jörg Jakob (@jjkop63) 24. Juni 2018

(L'essentiel/ddu)