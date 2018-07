«Mein Mann ist für Belgien, er hat gar keine Wahl»

Er ist der wahrscheinlich luxemburgischste Belgier. Gauthier Destenay, Ehemann von Premierminister Xavier Bettel, erwartet wie Millionen seiner Landsleute einen außergewöhnlichen Abend anlässlich des Halbfinales der Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Belgien. «Man ist gestresst und aufgeregt, wie bei jedem Spiel auch. Aber es ist klar, dass das ein besonderes Match ist.»

Doch der 38-jährige Architekt istnicht der erste, der über das Können der Belgier staunt: «Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Doch bei der Weltmeisterschaft gewinnt die patriotische Stimmung die Oberhand.» Xavier Bettel stehe auch hinter den Teufeln: «Eigentlich hat er keine Wahl», sagt Gauthier Destenay.

Es ist eine Leistung, dabei zu sein.

Zumal die Luxemburger nicht die einzigen sind, die die Teamkollegen von Eden Hazard unterstützten. «Viele der Leute, die ich treffe, sind auf der Seite der Belgier. Die Leute sind begeistert. Manche finden die Franzosen etwas arrogant. Das gilt aber nicht für mich. Ich bin überhaupt nicht gegen Frankreich.»

Am Dienstagabend wird der gebürtige Brüsseler das Spiel mit Freunden beim Abendessen verfolgen, und zwar ganz ohne Angst vor einem Ausscheiden seiner Mannschaft. «Für Belgien ist es schon eine Leistung, dabei zu sein. Es fühlt sich gut an, in einer Nation echte Einheit zu spüren, in der das Gemeinschaftsgefühl oft gefehlt hat.»

