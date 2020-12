PSG siegt nach Abend voller Symbolik

Beim Aufwärmen trugen die Profis von Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul sowie die Schiedsrichter weiße T-Shirts mit den Logos beider Vereine und der Aufschrift «No to Racism» (Nein zu Rassismus). Vor dem Anpfiff knieten die Spieler rund um den Mittelkreis nieder und erhoben eine Faust – als Geste gegen Rassismus, als Hommage an den US-Football-Profi Colin Kaepernick.

Der am Vorabend mit einer Roten Karte bestrafte Istanbuler Co-Trainer Pierre Webo durfte auf der Bank Platz nehmen – und sah am Mittwoch eine 1:5-Niederlage des türkischen Meisters. Die Tore für das Heimteam schossen Neymar (3) und Mbappé (2). Damit zieht PSG als Gruppenerster vor RB Leipzig in die K.o.-Runde ein.

Salahs Blitztor, Atalantas Sieg

Jürgen Klopps FC Liverpool kam im bedeutungslosen Duell gegen den dänischen Meister FC Midtjylland zu einem 1:1 (0:1). Mohamed Salah nutzte nach nur 56 Sekunden einen katastrophalen Rückpasspatzer von Alexander Scholz zur Führung. Scholz glich in der 62. Minute per Elfmeter aus. Vor dem Anpfiff knieten auch in Dänemark die Spieler nieder und erhoben ihre rechte Faust als Zeichen gegen Rassismus.

Die Partie zwischen Ajax und Atalanta endete 1:0 für die Italiener, die dank dem Erfolg in den Achtelfinales stehen. Der Schweizer Internationale Remo Freuler spielte im Mittelfeld von Atalanta durch.

Paris Saint-Germain – Basaksehir Istanbul 5:1 (3:0)

Tore: 21. Neymar 1:0. 38. Neymar 2:0. 42. Mbappé (Foulpenalty) 3:0. 50. Neymar 4:0. 57. Topal 4:1. 62. Mbappé 5:1.

Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi (79. Pembélé), Marquinhos (67. Kehrer), Kimpémbé (80. Diallo), Bakker; Danilo; Verratti (80. Gueye), Paredes, Rafinha (46. Di Maria); Mbappé, Neymar.

Ajax Amsterdam – Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Tor: 85. Muriel 0:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 79. Gelb-Rote Karte gegen Gravenberch (Ajax Amsterdam).

Midtjylland – Liverpool 1:1 (0:1)

Tore: 1. Salah 0:1. 62. Scholz (Foulpenalty) 1:1.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Williams, Fabinho (46. Koumetio), Tsimikas (61. Robertson); Keita (62. Henderson), Clarkson; Jota (87. Mané); Salah, Minamino, Origi (71. Firmino).

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri, Alisson, Gomez, van Dijk, Thiago und Milner (alle verletzt).

