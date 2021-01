Ronaldo ist jetzt bester Torschütze aller Zeiten

Cristiano Ronaldo ist der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten. Im Supercup, den Juventus mit einem 2:0-Sieg gewann, schoss der Superstar gegen Napoli das 1:0. Der Treffer war nicht nur der Führungstreffer, dank des Tors knackte der 35-Jährige auch eine Uralt-Bestmarke. Er steht jetzt nämlich bei 760 Pflichtspieltreffern, die er in seiner Karriere auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene erzielte. 658 Tore für vier Vereine (Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin) stehen 102 Länderspieltreffern gegenüber.

Anfangs Januar egalisierte er den Uralt-Rekord bereits. Damals schoss CR7 beim 3:1-Erfolg der Bianconeri im Serie-A-Spiel gegen Sassuolo den Schlusspunkt und schoss sein 759. Pflichtspieltor.

Zweitbester Torschützer aller Zeiten ist der Tscheche Josef Bican, der zwischen 1931 und 1957 unter anderem für Rapid Wien und Slavia Prag auflief (759 Treffer), Dritter Brasilien-Legende Pele (757 Treffer). Wie das Bican gefällt, dass Ronaldo sein Rekord knackte? Unklar. Der Tscheche verstarb im Jahr 2001.

Und Pele? Der wird auch diesen CR7-Rekord wohl ignorieren. Dies tat er nämlich bereits, als Ronaldo den Brasilianer Mitte Dezember einholte. Der 80-Jährige zeigte sich verärgert und aktualisierte die Trefferanzahl auf seinem Instagram-Profil auf 1283, versehen mit der Bemerkung «Führender Torschütze aller Zeiten».

