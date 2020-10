Dortmund-​​Star positiv auf Corona getestet

Der 26-Jährige hatte vor dem Bundesliga-Wochenende den positiven Test abgeliefert, wie der BVB am Freitagnachmittag bekannt gab. Can begab sich sofort in Quarantäne, sei symptomfrei.

Alle anderen Tests der weiteren BVB-Profis sowie der Betreuer waren am Freitag negativ ausgefallen. Deshalb wird das Derby gegen «Königsblau» am Samstag (18.30 Uhr) auch planmäßig über die Bühne gehen. Die Gesundheitsbehörden hätten keine Einwände geäußert, erklärte der Club. Lediglich das Abschlusstraining war von 17 Uhr auf 18.30 Uhr verschoben worden.

Nach Manuel Akanji ist der 26-jährige deutsche Teamspieler der zweite Corona-Fall bei den Schwarz-Gelben. Bei der 1:3-Champions-League-Pleite bei Lazio Rom hatte Can gesperrt gefehlt, war gar nicht erst nach Italien gereist.

(L'essentiel/wem)