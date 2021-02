DFB ermittelt gegen FCK wegen Corona-​​Verstößen

Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt gegen den 1. FC Kaiserslautern, weil möglicherweise Spieler mit Fans gefeiert haben. «Es besteht der Verdacht, dass der Verein gegen Vorgaben des wegen der Corona-Pandemie gültigen Hygienekonzepts verstoßen haben könnte», heißt es in einer DFB-Mitteilung vom Dienstagabend. Der Spielausschuss hat den Drittligisten zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Der #FCK nimmt Stellung zu den Vorfällen nach dem für alle sehr emotionalen 2:0-Derbysieg am vergangenen Samstag in Mannheim und den drauf folgenden Ereignissen im Rahmen des Empfanges der Mannschaft durch die Fans am #Betze in Kaiserslautern: https://t.co/2MhaP926IX pic.twitter.com/Nqmvo7DzAg