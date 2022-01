PSG-​​Star Lionel Messi wurde positiv getestet

Bei gleich vier Spielern des französischen Top-Clubs haben Coronatests ein positives Ergebnis hervorgebracht. Dies teilt der Club am Sonntag mit. Bei den betroffenen Spielern handelt es sich um Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala. «Sie halten sich derzeit an die Isolation und unterliegen dem angepassten Gesundheitsprotokoll», so PSG.

Wie jedes Jahr verbrachte Messi die Weihnachtsferien in seiner Heimatstadt in Argentinien und genoss die fußballfreie Zeit mit ein paar Tagen in der Sonne. Auf mehreren Fotos war auch zu sehen, wie Messi wilde Partys feierte. Gut möglich, dass sich der 34-Jährige beim Feiern mit dem Virus angesteckt hat. So hat Argentinien in den vergangenen Tagen einen enormen Anstieg an Corona-Fallzahlen vorzuweisen.

Messi und die drei weiteren Spieler werden somit voraussichtlich das Pariser Cupspiel bei Vannes OC am Montag sowie den Jahresauftakt in der Ligue 1 am kommenden Sonntag bei Olympique Lyon verpassen. Zudem informierte PSG darüber, dass der verletzte Stürmer Neymar bis zum 9. Januar seine Rehabilitation in seiner brasilianischen Heimat fortsetzen und in etwa drei Wochen wieder trainieren werde.

