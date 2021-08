Frauen von Racing setzen sich gegen Sarajevo durch

Ein einziges Tor hat Racing am Mittwoch zum Sieg in der Uefa Women's Champion's League gereicht. Die Mannschaft aus der Hauptstadt gewann am Vormittag durch einen Treffer von Précillia Rinaldi (65. Minute) im bosnischen Zenica mit 0:1 gegen SFK 2000 Sarajevo.

Auf seiner Facebook-Seite teilte der Verein diesen historischen Erfolg für den Frauenfußball im Großherzogtum. Es ist der erste Sieg eines luxemburgischen Vereins im Europapokal.

Am kommenden Samstag hat die Mannschaft die Chance das Finale der ersten Runde des Uefa-Pokals zu erreichen. Sie treffen dann auf den Sieger der Partie zwischen Benfica Lissabon (Portugal) und dem israelischen Qiryat Gat (Mittwoch, 17 Uhr).

(fl/L'essentiel)