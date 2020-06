Nach drei Monaten Stillstand direkt zum größten Spiel

Der Dienstag wäre so ein Tag. An Tagen wie diesen, so wussten schon Dichter auf Bühnen und in Fankurven, ist alles möglich – und alle sind dabei. Möglich ist für den FC Saarbrücken tatsächlich alles. Nur dabei sein wird fast niemand. Das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen wird für den Verein im Südwesten an der französischen Grenze das größte Spiel der jüngeren Geschichte – und vor coronabedingt leeren Rängen wird es auch das traurigste größte Spiel der jüngeren Geschichte.

Saarbrücken war mal eine große Adresse im deutschen Fußball, als Gründungsmitglied der Bundesliga, als steter Begleiter der Vereinslandschaft in den beiden höchsten Spielklassen. Noch 1977 schickte ein verblüffend starkes Team den FC Bayern mit 6:1 nach Hause, angeführt von einem gewissen Felix Magath. Tausende Franzosen kamen damals über die Grenze zu den Spielen, erstklassiger Fußball war in der Region eine exklusive Angelegenheit.

Verein rutscht in Amateurbereich

Das ist lange her. Nach dem letzten Bundesliga-Abstieg 1993 verschwand Saarbrücken zusehends von der nationalen Fußball-Landkarte. Oberliga, Regionalliga, Fünftklassigkeit. Der Club rutschte in den Amateurbereich.

In der aktuellen Saison tauchte der FC Saarbrücken plötzlich als Riesentöter wieder auf. Als Viertligist eliminierte er den Zweitligisten Regensburg, den Bundesligisten Köln und den Zweitligisten Karlsruhe. Anfang März musste Saarbrücken zwar in einem verrückten Viertelfinale gegen Bundesligist Düsseldorf kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen, setzte sich aber dann im Elfmeterschießen durch. Torwart Daniel Batz hielt vier Versuche, wurde von 7000 Fans im Ausweichstadion gefeiert. Saarbrücken stand im Halbfinale, als erster Viertligist in 85 Jahren Pokal-Geschichte.

Dann kam Corona, auch für den Riesentöter ein Schreckgespenst. Die vierte Liga pausierte, wurde im Gegensatz zu den Profiligen bis heute nicht mehr angepfiffen. Saarbrücken als Tabellenführer wurde zwar zum Aufsteiger erklärt. Aber Fußball hat die noch immer mit Amateurkickern versehene Mannschaft seit über drei Monaten nicht mehr gespielt. Und nach wie vor spielt man in der Nachbarstadt Völklingen, weil das heimische Stadion, der Ludwigspark, noch immer umgebaut wird. Es gibt bessere Vorbereitungen für einen Vergleich mit Bayer Leverkusen.

Amateurteams sind im Nachteil

Auch in anderen Ländern stehen Amateurclubs vor ähnlichen Problemen. In der Corona-Krise wurden in vielen europäischen Ligen der Spielbetrieb eingestellt, teilweise die Saison wie in Luxemburg ganz abgebrochen. Die Pokalwettbewerbe gehen aber stellenweise noch weiter. So wurden die Pokalspiele in der Schweiz auf August verschoben. Für einige der Amateur-Teams die noch im Rennen sind bedeutet das, dass sie dann unter Umständen seit neun Monaten kein Pflichtspiel bestritten haben.

Aber was zählt, ist schließlich der Einsatz. In Saarbrücken wurde für den Dienstagabend eigens die Sperrstunde von 23 Uhr um eine Stunde nach hinten auf Mitternacht verschoben. Und rund um die Stadt fiebert eine ganze Region auf das große Spiel hin. Das Saarland ist in Deutschland der allgemeingültige Größenvergleich. Und so kann man für einmal ziemlich exakt vermessen, wie groß die Euphorie rund um das Spiel ist: Mindestens so groß wie das Saarland.

(L'essentiel/Moritz Marthaler)