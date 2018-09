Milan-​​Stars enttäuschen ihre Fans am Findel

«Das ist eine Schande. Ab heute ist der AC Milan für mich Geschichte»: Domenico Benacquista ist am Mittwoch extra nach Luxemburg angereist, um die Stars des ruhmreichen Clubs aus Italien am Airport Findel zu begrüßen. Mit ihm warteten viele Supporter mit signierbereiten Trikots auf Gonzalo Higuaín, Hakan Çalhanoğlu und Kollegen – doch letztlich vergeblich.

Eine halbe Stunde vor der Landung der Italiener überbrachte der Chef des Flughafens, René Steinhaus, die schlechte Nachricht: «Die Spieler und der Betreuerstab nehmen einen anderen Ausgang, wo man sie nicht sehen kann. Viele Mannschaften dieser Kategorie machen das mittlerweile so. Ich hätte es lieber gehabt, den Fans das vorher mitzuteilen.»

Die Milan-Unterstützer gerieten daraufhin in Rage. Man habe «30 Euro für das Parkhaus» bezahlt und dann werde man so enttäuscht. Ein Fan wartete sogar mehr als drei Stunden im Ankunftsraum auf seine «Rossoneri».

«Das ist ein Skandal. Der Direktor hat uns gesagt, dass die Spieler und Betreuer von Milan nicht den Hauptausgang nehmen wollten. Ich habe den Weg umsonst auf mich genommen«, klagt Benacquista, der in Thionville wohnt und italienische Wurzeln hat.

Sobald der erste Ärger verflogen ist, wollten sich einige hartnäckige Autogrammjäger zum Hotel Hilton aufmachen, wo der Klub untergebracht ist. Milan trifft zum Auftakt der Europa League am Donnerstag, 21 Uhr, im Josy-Barthel-Stadion auf F91 Düdelingen. Bis zum Schlusspfiff haben sich Fans und Verein hoffentlich wieder versöhnt.

