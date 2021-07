Fola verhindert Niederlage um Haaresbreite

Fola Esch ist mit dem Schreck davongekommen. Am Dienstagabend in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League erspielte die Mannschaft ein 2:2-Unentschieden gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar. Doch vor dem Rückspiel in Gibraltar am kommenden Dienstag ist noch einiges zu tun.

In einem Spiel vor 385 Zuschauern, in das Fola als Favorit startete, waren es die Gibraltarer, die die erste Lunte zündeten. Trotz einiger interessanter Spielzüge über die Flanken konnten die Männer von Sébastien Grandjean keine klaren Chancen kreieren und wurden schließlich bestraft. Die luxemburgische Abwehr ließ sich nämlich nicht aus der Ruhe bringen und Fernando Carralero hatte alle Zeit der Welt, einen präzisen Abschluss zu erzielen (0:1, 26').

Unentschieden in zwei Minuten

Bis zum Ende der ersten Halbzeit waren die Luxemburger nicht in der Lage, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Der Eindruck bestätigte sich nach der Pause, als der gerade eingewechselte Britto Ethan die Escher Abwehr durchbrechen konnte und Lincoln das zweite Führungstor bescherte (0:2, 49.). Das Tor gab der Truppe von Grandjean offenbar Auftrieb.

Fola spielte von nun an wesentlich souveräner und stellte das Spiel innerhalb von zwei Minuten auf den Kopf. Erst der Kopfball von Stefano Bensi (1:2, 65.), dann ein Schuss des 19-jährigen Denis Ahmetxheka (2:2, 66.). Fast hätte Fola noch die Führung übernommen, als Rodrigo Parreira mit einem akrobatischen Schuss aus dem Strafraumgrenze das Aluminium traf (70').

(ng/L'essentiel)