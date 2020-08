Die zweite Corona-​​Testreihe bei Atlético ist negativ

Aufatmen bei Champions League-Viertelfinalist Atlético Madrid. Eine erneute Coronavirus-Testreihe ist bei allen Spielern und Trainern von RB Leipzigs Champions-League-Gegner Atlético Madrid negativ ausgefallen. Das teilte der Verein am Montag mit. Auch das Ergebnis der zwei zuvor positiv getesteten Personen war bei der zweiten Testung negativ.

Dennoch werden der Stürmer Angel Correa und Abwehrspieler Sime Vrsaljko, die keine Symptome aufweisen, weiterhin zu Hause isoliert. Bereits am Montagnachmittag nahm Atlético das Training wieder auf. Am Donnerstag (21 Uhr/Sky) soll in Lissabon das Viertelfinale gegen RB Leipzig stattfinden.

(L'essentiel/dpa)