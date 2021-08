Derby zwischen Nizza und Marseille eskaliert

Es ist das vielleicht hitzigste Duell in Frankreichs Fußball. Am Sonntagabend eskaliert die Situation im Derby zwischen Nizza und Marseille allerdings komplett. Marseilles Dimitri Payet will in der 75. Minute eine Ecke treten und wird von den Nizza-Fans mit unzähligen Gegenständen beworfen. OCG-Spieler eilen herbei und versuchen ihre Anhänger zu beruhigen.

Payet selbst ist stinksauer und wirft eine Plastikflasche zurück ins Publikum. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Mehrere Nizza-Fans stürmen den Platz und wollen auf die Marseille-Spieler los. Die Ordner sind komplett überfordert. Ein Marseille-Betreuer rennt etwa ins Getümmel und schlägt einen Nizza-Fan nieder.

Spiel für eine Stunde unterbrochen

Was sich dann abspielt, ist kurios: Während die Spieler in der Garderobe sind, vermittelt der vermeintliche Sicherheitschef von Nizza zwischen Vertretern der Kurve und der Polizei. Nach einer rund einstündigen Unterbrechung kehren die Nizza-Spieler zurück auf den Rasen der Allianz Riviera und machen sich noch einmal warm.

Marseille bleibt in der Kabine, die Partie wird schließlich kurz vor Mitternacht definitiv abgebrochen. Payet soll beim Zwischenfall am Rücken verletzt worden sein und geblutet haben.

