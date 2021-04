Roma-​​Star wurde mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Der Jubel war am Donnerstagabend groß bei der AS Roma. Durch das 1:1 im Rückspiel gegen Ajax Amsterdam erreichten die Giallorossi das Halbfinale der Europa League und können somit weiter vom Titelgewinn im zweitwichtigsten europäischen Clubwettbewerb träumen.

Unsanft aus seinen Träumen geweckt wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Spieler der AS Roma. Der zurzeit verletzte englische Innenverteidiger Chris Smalling und seine Familie wurden Opfer eines Raubüberfalls. Laut einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» sollen sich drei bewaffnete und vermummte Männer mit Gewalt Zugang zur Villa des früheren Manchester-United-Stars verschafft haben, die rund 40 Kilometer südlich der italienischen Hauptstadt liegt.

Daraufhin bedrohten die Einbrecher Smalling und seine Frau und zwangen sie, ihren Safe im Haus zu öffnen, wo sie eine Rolex, Juwelstücke sowie weitere Wertgegenstände stehlen konnten. Gegen fünf Uhr morgens konnte dann Smallings Ehefrau die lokale Polizei informieren, die den Vorfall nun untersucht. Neben dem Ehepaar Smalling weilte auch ihr gemeinsamer, zweijähriger Sohn während des Einbruchs im Anwesen.

Thinking about you @ChrisSmalling and your lovely family. So sorry to wake up to the news this morning. Can’t imagine how you’re feeling but I hope you’re ok ♥️