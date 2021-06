Ali Daei gratuliert Cristiano Ronaldo zum 109. Treffer

Nach Cristiano Ronaldos 109. Treffer im Nationaltrikot hat der bisherige internationale Tore-Rekordhalter Ali Daei den Portugiesen beglückwünscht. «Ich fühle mich geehrt, dass diese bemerkenswerte Leistung Ronaldo gehören wird – einem Großmeister des Fußballs und fürsorglichen Menschen, der Leben auf der ganzen Welt inspiriert und beeinflusst», schrieb der Iraner Daei in den sozialen Netzwerken.

Cristiano Ronaldo steht nach seinem Doppelpack am Mittwoch im letzten EM-Gruppenspiel in Budapest gegen Frankreich bei 109 Toren für Portugal. Für den Stürmer von Juventus Turin war es der 178. internationale Auftritt. Daei, früher unter anderem Angreifer beim FC Bayern München, hat ebenfalls 109 Treffer in 149 Länderspielen für sein Land erzielt.

(L'essentiel/dpa)