Martínez wird nochmal zum «Mr. Supercup»

Den Jubel mit dem silbernen Supercup genossen die abgekämpften Münchner Stars um Matchwinner Javi Martínez und Manuel Neuer vor den mal wieder im Stadion mitfeiernden Fans besonders. Nach dem 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen einen starken FC Sevilla rückte die Corona-Pandemie und die umstrittene Austragung der Partie im Risikogebiet Budapest im Moment der großen Glücksgefühle kurz in den Hintergrund. Auch wenn es offensichtlich «gut getan hat, dass Fans wieder im Stadion waren. Ich glaube, es hat auch gut geklappt», sagte Trainer Hansi Flick.

« Ich versuche immer, der Mannschaft zu helfen, heute mit einem Tor. Es war ein Traum »

Doch die Geschichte des Abends vor rund 15.000 Zuschauer, die ein packendes Finale über 120 Minuten sahen, schrieb Javi Martínez, der als Joker kurz nach seiner Einwechslung in der 104. Minute das Siegtor köpfte. Es könnte sein Abschiedsgeschenk gewesen sein – nach acht Jahren FC Bayern. «Ich versuche immer, der Mannschaft zu helfen, heute mit einem Tor. Es war ein Traum», sagte der 32 Jahre alte Spanier, der kurz vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Club Athletic Bilbao steht.

Javi Martínez: "It was like 2013, when I also scored a goal. So it was a nice feeling today. I always try to give everything, even if I only play 10 or 15 minutes." pic.twitter.com/wcod3thYo8