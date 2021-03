Dortmund findet Nachfolger für Sportdirektor Zorc

Der Nachfolger von Michael Zorc ist gefunden. Nach Informationen des «Kicker» wird Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl das Amt des Sportdirektors von Borussia Dortmund im Sommer 2022 übernehmen. Nur Unterschrift und Verkündung stünden noch aus.

Der BVB legt sich damit auf die naheliegendste Lösung für den Sportdirektorenposten fest. Seit fast drei Jahren füllt der Ex-Profi seine aktuelle Funktion aus und wurde in dieser Zeit gezielt zum Zorc-Erben aufgebaut. So ist Kehl bereits in zentrale Kompetenzbereiche wie die Kaderplanung involviert.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Co. hätten sich nur dann umorientiert, wenn die Entwicklung des 41-Jährigen als sportlich Verantwortlicher nicht wie gewünscht verlaufen wäre. Doch, so berichtet der «Kicker», wusste Kehl «mit seinem Ehrgeiz und seinen Konzepten» zu überzeugen.

(L'essentiel/mh)