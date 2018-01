Gerson Rodrigues vor Wechsel nach Spanien?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gerson Rodrigues könnte in der Frühjahrssaison in der dritten spanischen Liga zu sehen sein. Der 22-jährige Angreifer absolvierte bei Real Murcia ein einwöchiges Probetraining. Der Klub aus dem Südosten Spaniens ist laut unseren Informationen an der Verpflichtung des luxemburgischen Nationalspielers interessiert. Der finanzielle Aspekt wurde jedoch zwischen beiden Seiten noch nicht verhandelt.

Für den früheren Fola-Spieler, der momentan bei Telstar in der zweiten niederländischen Liga unter Vertrag steht, bieten sich auch noch andere Alternativen. Offenbar gibt es auch Kontakt mit Klubs aus der Ligue One, der dritthöchsten englischen Spielklasse. Gerson Rodrigues und sein Berater wollen sich jedoch die notwendige Zeit nehmen, bevor sie eine Entscheidung treffen wollen.

(Saïd Kerrou/L'essentiel)