Wolfsburg enttäuscht – Stuttgart siegreich

Bruno Labbadia und der VfL Wolfsburg haben im Europa-League-Rennen der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt verpasst. Am Ende einer turbulenten Woche, in der diverse Äußerungen auf eine Trennung nach dieser Saison sowie ein belastetes Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Sportchef Jörg Schmadtke schließen lassen, spielte der Tabellensiebte am Sonntag nur 1:1 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten Werder Bremen. John Anthony Brooks brachte den VfL in der 54. Minute per Kopf in Führung. Zwei Wolfsburger standen bei einem Freistoß von Maximilian Arnold im Abseits – nicht aber der 26 Jahre alte US-Nationalspieler. Werders Ausgleich fiel 20 Minuten später durch den früheren Wolfsburger Max Kruse (74.).

Gesamttabelle:

1. Borussia Dortmund 24 58:27 54

2. Bayern München 24 56:27 54

3. RB Leipzig 24 43:20 45

4. Bor. Mönchengladbach 24 43:30 43

5. Eintracht Frankfurt 24 47:30 40

6. Bayer Leverkusen 24 43:35 39

7. VfL Wolfsburg 24 39:31 39

8. Hertha BSC 24 37:34 35

9. 1899 Hoffenheim 24 47:36 34

10. Werder Bremen 24 39:35 33

11. Fortuna Düsseldorf 24 31:42 31

12. FSV Mainz 05 24 27:38 30

13. SC Freiburg 24 34:40 27

14. FC Schalke 04 24 25:39 23

15. FC Augsburg 24 34:46 21

16. VfB Stuttgart 24 24:52 19

17. Hannover 96 24 21:55 14

18. 1. FC Nürnberg 24 18:49 13

Ein Zusammenhang zwischen der Unruhe der vergangenen Tage und diesem für Wolfsburg enttäuschenden Ergebnis war jedoch vor 28.101 Zuschauern nicht zu erkennen. Denn der VfL war in diesem Nordderby die klar bessere Mannschaft. Unter dem Strich hilft ihm das Unentschieden sogar noch mehr als den lange Zeit schwachen Bremern. Denn Werder hat zehn Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf die angestrebten Europapokal-Plätze, während die «Wölfe» nur eine geringere Anzahl erzielter Tore vom sechsten Tabellenrang trennt.

Labbadias Vertrag mit dem VfL läuft nach dieser Saison aus, Gespräche über eine mögliche Verlängerung wollen beide Seiten wenn überhaupt erst im April führen. Ein Verbleib des 53-Jährigen ist trotz einer erfolgreichen Saison unwahrscheinlich, das können sich auch die Spieler schon länger zusammenreimen. Entsprechend unbeeindruckt von der Entwicklung der vergangenen Tage trat das Team dann auch auf.

Hoffnung lebt für VfB Stuttgart

Die Hoffnung des VfB Stuttgart auf den Verbleib in der Fußball-Bundesliga lebt – die Abstiegssorgen von Hannover 96 werden nach einem desolaten Auftritt im Kellerduell dagegen immer größer. Dank des 5:1 (3:0)-Erfolgs am Sonntag vergrößerte der VfB als Drittletzter den Abstand auf die Niedersachsen und hält den Anschluss an den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Ex-Nationalstürmer Mario Gomez (4. Minute) sowie jeweils zweimal der 18 Jahre alten Winter-Neuzugangs Ozan Kabak (16./45.) und Steven Zuber (78./81.) bescherten den Schwaben vor 55.781 Zuschauern den ersten Sieg nach zuvor acht Partien ohne Erfolg. Jonathas (68.) gelang der Treffer für die Gäste. Damit darf der unter Druck stehende VfB-Coach Markus Weinzierl nach dem höchsten Bundesliga-Sieg seit dem 11. Februar 2012 (5:0 gegen Hertha BSC) erst einmal durchatmen. Die sportliche Lage von Hannover 96 hat sich nach einer erschreckend schwachen Leistung dagegen nochmals verschärft. Fünf Punkte trennen die Niedersachsen nun vom Relegationsplatz.

Hannover über Strecken nicht Bundesliga-tauglich

Es gab in der Mercedes-Benz Arena von Beginn an nur ein Team, dem der Willen zum Verbleib in der Bundesliga anzusehen war: dem VfB. Was Hannover dagegen anbot, war über weite Strecken nicht Bundesliga-tauglich. Einsatzbereitschaft, Zweikampfverhalten, Offensivstärke – den Gästen mangelte es an fast allem. Hinzu kamen immer wieder teils katastrophale Abwehrschnitzer.

24. Spieltag:

Freitag, 01.03.2019: FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)



Samstag, 02.03.2019: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 0:4 (0:1)

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 3:2 (1:1)

Hertha BSC - FSV Mainz 05 2:1 (0:0)

1. FC Nürnberg - RB Leipzig 0:1 (0:1)

Bor. Mönchengladbach - Bayern München 1:5 (1:2)



Sonntag, 03.03.2019: VfB Stuttgart - Hannover 96 5:1 (3:0)

VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1:1 (0:0)



