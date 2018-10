PSG stolpert fast gegen Neapel – Dortmund stark

Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im dritten Spiel geholt. Beim 4:0 (1:0) über Atlético Madrid zeigte der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend eine starke Leistung. Dank der Treffer von Axel Witsel (38. Minute), Raphael Guerreiro (73./89.) und Jadon Sancho (84.) sind die Dortmunder nun souveräner Tabellenführer in Gruppe A. Nach den vorherigen Erfolgen beim FC Brügge (1:0) und gegen AS Monaco (3:0) ist der Einzug ins Achtelfinale zum Greifen nahe.

Auch Barcelona (2:0 gegen Inter) und Liverpool (4:0 gegen Belgrad) dominierten ihre Gegner. Das Starensemble von Paris Saint-Germain musste hingegen zuhause gegen den SSC Neapel lang zittern, bevor Ángel Di María in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit doch noch zum 2:2-Ausgleich traf. Zuvor hatten mit Insigne (29.), Mário Rui (61., Eigentor) und Mertens (77.) nur Spieler der Italiener ins Tor getroffen.

Di María erzielt den Ausgleich zum 2:2:

Axel Witsel trifft zum Führungstreffer für den BVB:

Barcelonas Rafinha bringt sein Team mit 1:0 in Front:

Champions League, 3. Spieltag

Dienstag

AEK Athen - Bayern München 0:2 (0:0)

Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 1:0 (0:0)

Hoffenheim - Lyon 3:3 (1:1)

Schachtar Donetsk - Manchester City 0:3 (0:2)

AS Rom - ZSKA Moskau 3:0 (2:0)

Real Madrid - Viktoria Pilsen 2:1 (1:0)

Young Boys Bern - Valencia 1:1 (0:1)

Manchester United - Juventus Turin 0:1 (0:1)

Mittwoch

PSG - Neapel 2:2 (0:1)

Barcelona - Inter 2:0 (1:0)

Dortmund - Atlético 4:0 (1:0)

Galatasaray - Schalke 0:0 (0:0)

Lok Moskau - Porto 1:3 (1:2)

Liverpool - Roter Stern Belgrad 4:0 (2:0)

Brügge - Monaco 1:1 (1:1)

Eindhoven - Tottenham 2:2 (1:1)

(L'essentiel/dpa)